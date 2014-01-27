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Öğünler Salata Bahçe salatası

Bahçe Salatası

Bahçe Salatası
KOLAY

Malzemeler

Yapılışı

  • 1
    Salatalık ve domatesleri küp küp doğrayın. Biber ve soğanları ince doğrayın. Sebzeleri bir kap içerisine alıp karıştırın.
  • 2
    Maydanozu incecik kıyıp, salatanın üzerine serpin. Ufalanmış beyaz peyniri en üste yerleştirip, dilimlenmiş zeytinleri dizin.
  • 3
    Limon suyu, zeytinyağı ve tuzu karıştırıp salatanın üzerine gezdirin.

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