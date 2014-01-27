Bahçe Salatası
Malzemeler
Yapılışı
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1
Salatalık ve domatesleri küp küp doğrayın. Biber ve soğanları ince doğrayın. Sebzeleri bir kap içerisine alıp karıştırın.
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2
Maydanozu incecik kıyıp, salatanın üzerine serpin. Ufalanmış beyaz peyniri en üste yerleştirip, dilimlenmiş zeytinleri dizin.
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3
Limon suyu, zeytinyağı ve tuzu karıştırıp salatanın üzerine gezdirin.
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