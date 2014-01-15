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Öğünler Salata Acılı lahana salatası

Acılı Lahana Salatası

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Malzemeler

Yapılışı

  • 1
    Lahanayı bol tuzlu ve sirkeli suda yıkayıp iyice süzülmesi için süzgeçte bekletin. ince ince doğrayıp yumuşaması için tuzla iyice ovun. Diğer tarafta sos için zeytinyağı, kekik, pul biber, limon suyu ve tuzu karıştırın. Lahanayı servis tabağına alın. Hazırladığınız sosu lahananın üzerine gezdirin. Siyah zeytin ve maydanozla süsleyip servis yapın.

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