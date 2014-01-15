Acılı Lahana Salatası

Lahanayı bol tuzlu ve sirkeli suda yıkayıp iyice süzülmesi için süzgeçte bekletin. ince ince doğrayıp yumuşaması için tuzla iyice ovun. Diğer tarafta sos için zeytinyağı, kekik, pul biber, limon suyu ve tuzu karıştırın. Lahanayı servis tabağına alın. Hazırladığınız sosu lahananın üzerine gezdirin. Siyah zeytin ve maydanozla süsleyip servis yapın.