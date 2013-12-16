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Öğünler Salata 8 renk salata

8 Renk Salata

KOLAY

Her lokmada bir vitamin patlaması, her rengiyle doğanın zenginliği... Taptaze sebzeler, göz alıcı sunum, hafif ve doyurucu lezzet. Sofralarınıza enerji ve şıklık katmak için hazır!

Malzemeler

Yapılışı

  • 1

    Salata malzemesini derin bir kasenin içine doğrayıp, karıştırın. Salatanıza damak zevkinize göre ekstra sebze ve meyve örneğin kabak, soya filizi, yeşil elma ekleyebilirsiniz. Sos malzemesini de karıştırıp, salatanın üzerine gezdirin.

  • 2

    Daha sonra salatanızı yarım çay kaşığı keten tohumu ve iki-üç dilim portakal dilimiyle süsleyerek servis yapın.

Sofra’da Bu Ay

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