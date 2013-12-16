8 Renk Salata
Her lokmada bir vitamin patlaması, her rengiyle doğanın zenginliği... Taptaze sebzeler, göz alıcı sunum, hafif ve doyurucu lezzet. Sofralarınıza enerji ve şıklık katmak için hazır!
Malzemeler
Yapılışı
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1
Salata malzemesini derin bir kasenin içine doğrayıp, karıştırın. Salatanıza damak zevkinize göre ekstra sebze ve meyve örneğin kabak, soya filizi, yeşil elma ekleyebilirsiniz. Sos malzemesini de karıştırıp, salatanın üzerine gezdirin.
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2
Daha sonra salatanızı yarım çay kaşığı keten tohumu ve iki-üç dilim portakal dilimiyle süsleyerek servis yapın.
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