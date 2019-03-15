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Öğünler Salata Sarı mercimekli salata

Sarı Mercimekli Salata

KOLAY

Bol yeşillikli, sağlıklı bir salata tarifi ile karşınızdayız. İşte sarı mercimekli salata...

Malzemeler

Yapılışı

Sofra’da Bu Ay

  • Ünlü Şeflerden Sevgililer Günü'ne Özel Menüler
  • Somon ve Mevsim Sebzelerinin Dansı
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