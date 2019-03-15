Sarı Mercimekli Salata
Bol yeşillikli, sağlıklı bir salata tarifi ile karşınızdayız. İşte sarı mercimekli salata...
Malzemeler
Yapılışı
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1
Mercimeği yıkayıp haşlayın. Süzüp kenara alın.
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2
Portakalların kabuklarını soyup küçük parçalar halinde doğrayın.
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3
Akdeniz yeşilliklerini yıkayıp servis tabağına alın. Üzerine, mercimek, portakal ve nar tanesi yerleştirin.
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4
Küçük bir kapta limon suyu ve zeytinyağını karıştırıp salatanın üzerine gezdirin. Tuzunu ayarlayın.
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5
Limon dilimleri ile süsleyerek servis yapın.
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