Yulaf Ezmeli Toplar
Çayın, kahvenin yanına lezzetli sağlıklı atıştırmalıklar. Yulaf ezmeli toplar tarifi.
Malzemeler
Yapılışı
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Hurmaları sıcak suda bekletin. Blenderde çekip püre haline getirin. Üzerine kalan malzemeyi ekleyip iyice yoğurun. Harçtan ceviz büyüklüğünde bezeler yuvarlayıp fırın tepsisine yerleştirin. Önceden ısıtılmış 160 derece fırında 30 dakika pişirin. Fırından alıp ılık veya soğuk olarak servis yapın.
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