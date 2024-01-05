Tarif Ara
Öğünler Rafine Şekersiz Tatlılar Yulaf ezmeli toplar

Yulaf Ezmeli Toplar

Yulaf Ezmeli Toplar
KOLAY 30 DAKİKA

Çayın, kahvenin yanına lezzetli sağlıklı atıştırmalıklar. Yulaf ezmeli toplar tarifi.

Malzemeler

Yapılışı

Sofra’da Bu Ay

  • Ünlü Şeflerden Sevgililer Günü'ne Özel Menüler
  • Somon ve Mevsim Sebzelerinin Dansı
  • 2025'in Rengi Mocha Mousse Tonlarında Tatlar
ve Daha Fazlası ...

Denemeden Geçmeyin

Mısır Unu Tatlısı Tarifi
ORTA 30 DAKİKA

Mısır Unu Tatlısı Tarifi

Emine Erdoğan’ın Aşure Tarifi
ORTA 20 DAKİKA

Emine Erdoğan’ın Aşure Tarifi

Lorlu Hurma Topları
KOLAY 15 DAKİKA

Lorlu Hurma Topları

Hurmalı Antep Fıstıklı Lokum
ZOR 20 DAKİKA

Hurmalı Antep Fıstıklı Lokum