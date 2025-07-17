Kahveli Chia Puding

Tabanı için servis bardaklarına iri çekilmiş cevizi paylaştırın. Üzerine kahveli chia'yı, dolguyu ve üzerine doğranmış hurma parçalarını ekleyin. Son olarak, kakaolu chia ile üzerini kapatın. Buzdolabında 1 saat bekletin. Dilerseniz yenilebilir çiçekler ve ceviz ile süsleyerek soğuk olarak servis yapın.