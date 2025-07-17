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Kahveli Chia Puding

Kahveli Chia Puding
KOLAY 15 DAKİKA

Kahvenin enerjisiyle chia tohumunun besleyiciliğini bir araya getiren Kahveli Chia Puding, hem hafif hem tok tutan modern bir tatlı!

Malzemeler

Yapılışı

  • 1

    Kahveli chia için chia tohumlarını bir kaseye alın. Üzerine badem sütü ve kahveyi ekleyin. 10 dakika bekletin.

  • 2

    Kakaolu chia için başka bir kasede chia tohumunu, kakaoyu, akçaağaç şurubunu ve kahveyi karıştırın. 10 dakika bekletin.

  • 3

    Dolgusu için kakao yağını benmari usülü eritin. Badem sütü, erimiş kakao yağı, kahve ve akçaağaç şurubunu bir kaba alın. Pürüzsüz bir kıvam alana kadar çırpma teli yardımıyla karıştırın.

  • 4

    Üzeri için hurmaların çekirdeklerini çıkarın. Sıcak suda 5 dakika bekleterek küp doğrayın.

  • 5

    Tabanı için servis bardaklarına iri çekilmiş cevizi paylaştırın. Üzerine kahveli chia'yı, dolguyu ve üzerine doğranmış hurma parçalarını ekleyin. Son olarak, kakaolu chia ile üzerini kapatın. Buzdolabında 1 saat bekletin. Dilerseniz yenilebilir çiçekler ve ceviz ile süsleyerek soğuk olarak servis yapın.

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