Kahveli Chia Puding
Kahvenin enerjisiyle chia tohumunun besleyiciliğini bir araya getiren Kahveli Chia Puding, hem hafif hem tok tutan modern bir tatlı!
Malzemeler
Yapılışı
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1
Kahveli chia için chia tohumlarını bir kaseye alın. Üzerine badem sütü ve kahveyi ekleyin. 10 dakika bekletin.
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2
Kakaolu chia için başka bir kasede chia tohumunu, kakaoyu, akçaağaç şurubunu ve kahveyi karıştırın. 10 dakika bekletin.
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3
Dolgusu için kakao yağını benmari usülü eritin. Badem sütü, erimiş kakao yağı, kahve ve akçaağaç şurubunu bir kaba alın. Pürüzsüz bir kıvam alana kadar çırpma teli yardımıyla karıştırın.
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4
Üzeri için hurmaların çekirdeklerini çıkarın. Sıcak suda 5 dakika bekleterek küp doğrayın.
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5
Tabanı için servis bardaklarına iri çekilmiş cevizi paylaştırın. Üzerine kahveli chia'yı, dolguyu ve üzerine doğranmış hurma parçalarını ekleyin. Son olarak, kakaolu chia ile üzerini kapatın. Buzdolabında 1 saat bekletin. Dilerseniz yenilebilir çiçekler ve ceviz ile süsleyerek soğuk olarak servis yapın.
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