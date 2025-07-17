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Hurmalı Roll

Hurmalı Roll
KOLAY 20 DAKİKA

Doğal hurma tatlılığıyla şekersiz lezzet arayanlara özel Hurmalı Roll, yumuşacık dokusu ve baharat aromasıyla sağlıklı bir atıştırmalık!

Malzemeler

Yapılışı

  • 1

    Dolgusu için hurmaların çekirdeklerini çıkarıp bütün malzemeleri blender'e alın. Çok inceltmeden pütürlü bir kıvam alana kadar çekin.

  • 2

    Hamuru için tüm malzemeleri sırasıyla geniş bir karıştırma kabına alarak yoğurun. Buzdolabında 30 dakika bekletin.

  • 3

    Hamuru iki pişirme kağıdı arasında 2-3 mm kalınlığında dikdörtgen şeklinde açın. Üzerine hazırladığınız dolguyu eşit şekilde yayın.

  • 4

    Hamuru rulo şeklinde sarın. Pişirme kağıdı serili fırın tepsisine yerleştirin.

  • 5

    Önceden ısıtılmış 180 derece fırında 20-25 dakika pişirin. Fırından çıkarıp soğumaya bırakın. İstediğiniz kalınlıkta dilimleyin. Dilerseniz karamel sos ile birlikte servis yapın.

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