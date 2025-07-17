Hurmalı Roll
Doğal hurma tatlılığıyla şekersiz lezzet arayanlara özel Hurmalı Roll, yumuşacık dokusu ve baharat aromasıyla sağlıklı bir atıştırmalık!
Malzemeler
Yapılışı
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1
Dolgusu için hurmaların çekirdeklerini çıkarıp bütün malzemeleri blender'e alın. Çok inceltmeden pütürlü bir kıvam alana kadar çekin.
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2
Hamuru için tüm malzemeleri sırasıyla geniş bir karıştırma kabına alarak yoğurun. Buzdolabında 30 dakika bekletin.
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3
Hamuru iki pişirme kağıdı arasında 2-3 mm kalınlığında dikdörtgen şeklinde açın. Üzerine hazırladığınız dolguyu eşit şekilde yayın.
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4
Hamuru rulo şeklinde sarın. Pişirme kağıdı serili fırın tepsisine yerleştirin.
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5
Önceden ısıtılmış 180 derece fırında 20-25 dakika pişirin. Fırından çıkarıp soğumaya bırakın. İstediğiniz kalınlıkta dilimleyin. Dilerseniz karamel sos ile birlikte servis yapın.
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