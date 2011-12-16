Üzümlü Minik Pastacıklar

Hamuru hazırlamak için fındık ve süt hariç, tüm malzemeyi karıştırıp yoğurun ve kulak memesi yumuşaklığında bir hamur elde edin (eğer hamurunuz sert olursa içine 2 yemek kaşığı süt katarak yumuşatabilirsiniz). Hamuru 15 dakika buzdolabında dinlendirin.