Portakallı Bisküvili Pasta
Portakallı bisküvili pasta, bisküvilerin portakal suyu veya kremasıyla birleştirildiği, ferahlatıcı ve hafif bir tatlıdır.
Malzemeler
Yapılışı
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1
Derin bir tencereye toz şeker ve mısır nişastasını alıp karıştırın. Portakal suyu, su, portakal kabuğu rendesi ve limon suyunu ilave edip, orta ateşte sürekli karıştırarak pişirin. Pelte kıvamına gelince ocağı kapatın. 17x25 cm'lik dikdörtgen cam bir kabı su ile hafifçe ıslatın.
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2
İçine karışımdan 3-4 yemek kaşığı döküp spatula yardımıyla düzeltin ve üzerine 1 paket bisküviyi dizerek yerleştirin. Aynı işlemi 2 kez daha tekrarlayıp, en üste karışımı dökün ve spatula yardımıyla düzeltin. Buzdolabında soğuyana dek dinlendirip, dilimleyin. Üzerini çikolata, portakal kabuğu ve antep fıstığı ile süsleyip servis yapın.
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