Kek için derin bir kapta yumurta ve toz şekeri bir çırpıcı ile köpürene kadar çırpın. Kakao, kabartma tozu ve un ilave edip, tüm malzemeyi karıştırın. Kelepçeli kek kalıbını yağladıktan sonra karışımı içine boşaltın Önceden ısıtılmış 180 derece fırında 25 dakika pişirin ve soğumaya bırakın. Krema için süt, yumurta, un ve toz şekeri bir tencereye alıp, çırpın.