Limonlu Yaş Pasta

Krema için süt, un, yumurta ve toz şekeri tencereye alın. Muhallebi kıvamı alana dek çırpma teli ile çırparak pişirin. Ocaktan alıp, labne peyniri ve tereyağı ekleyin. Mikserle 10 dakika çırpın. Keki ıslatmak için limon suyu ve toz şekeri karıştırın. Çikolata sos için kremayı ısıtın. Parçalanmış çikolata ekleyip, karıştırın. Eriyince ocaktan alın.