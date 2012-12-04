Kestaneli Dilimler

Çikolata ve tereyağını birlikte benmari usulü eritin. Yumurtaların akını ve sarısını ayırın. Ilık çikolatanın içine teker teker yumurta sarılarını ekleyip çırpın. Toz şeker ilave edip çırpmaya devam edin. Kabartma tozu ekleyip karıştırın. Unu eleyerek ilave edin. Ayrı bir yerde yumurta aklarını bir tutam tuzla çırparak kar haline getirin ve çikolatalı karışıma ekleyip, ağır şekilde karıştırın.