Kestaneli Dilimler
Kestaneli dilimler, sofralarınız için aperatif olacak kestaneli dilim tarifi
Malzemeler
Yapılışı
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1
Çikolata ve tereyağını birlikte benmari usulü eritin. Yumurtaların akını ve sarısını ayırın. Ilık çikolatanın içine teker teker yumurta sarılarını ekleyip çırpın. Toz şeker ilave edip çırpmaya devam edin. Kabartma tozu ekleyip karıştırın. Unu eleyerek ilave edin. Ayrı bir yerde yumurta aklarını bir tutam tuzla çırparak kar haline getirin ve çikolatalı karışıma ekleyip, ağır şekilde karıştırın.
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2
Karışımı, yağlanmış 20x32 cm ebadındaki fırın tepsisine döküp, önceden ısıtılmış 175 derece fırında 15 dakika pişirin ve soğumaya bırakın. Üzeri için bitter çikolata ve beyaz çikolataları ayrı kaplarda benmari usulü eritin.
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3
Bitter çikolataya yarım su bardağı krema, beyaz çikolataya 2 kahve fincanı krema ekleyin. Ocaktan alıp, bitter çikolataya 4 yemek kaşığı kestane püresi, beyaz çikolataya 2 yemek kaşığı kestane püresi ilave edin.
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4
Tatlının üzerine önce bitter çikolatayı dökün. Sonra beyaz çikolatayı dalga şeklinde döküp, çatal yardımıyla çekerek desenler yapın. Kestane şekeri ile süsleyip, dilimleyin ve servis yapın.
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