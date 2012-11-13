Çilekli Rulo Pasta

Önceden ısıtılmış 175 derece fırında hafif pembeleşene kadar pişirin. Fırından çıkarıp, yağlı kağıt ile birlikte rulo yapın ve üzerini temiz bir bez ile örtün. Kreması için süt, un ve nişastayı bir tencereye alın. Sütü yavaşça ilave ederek, sürekli karıştırın. Koyu kıvamlı bir krema elde edene kadar karıştırarak pişirin.