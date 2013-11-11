Çilekli Pasta
Tam mevsiminde çileklerle hazırlanan pratik ve lezzetli çilekli pasta tarifi.
Malzemeler
Yapılışı
-
1
Çileği 15 dakika suda bekletin ve süzün. Sudan geçirip, saplarını ayıkladıktan sonra blendere alın. İçine süzme yoğurt, yoğurt ve pudra şekerini katın. Tüm malzemeyi blenderden geçirdikten sonra derin bir tabağa alın.
-
2
Peksimetlerin her iki tarafını da önce süte daha sonra çilekli karışıma bulayın ve düz bir servis tabağının içine sırt sırta gelecek şekilde dizin. Kalan çilekli sosu üzerine gezdirip, derin dondurucuda 5 dakika bekletin.
-
3
Derin dondurucudan çıkarıp, buzdolabında 10 dakika beklettikten sonra üzerini çilek ve nane ile süsleyin. Daha sonra dilimleyerek servis yapın.
