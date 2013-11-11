Çikolatalı ve Vişneli Rulo Pasta
Pratik bir şekilde hazırlayıp sunabileceğiniz Çikolatalı ve Vişneli Rulo Pasta tarifimiz
Malzemeler
Yapılışı
-
1
Kek hamuru için yumurtaların akını ve sarısını ayırın. Yumurta aklarını tuz ile birlikte derin bir kapta kar haline gelene kadar çırpın. Yumurta sarılarını ise un, toz şeker ve vanilya ile birlikte boza kıvamına gelene kadar çırpın.
-
2
Daha sonra yumurta sarılarının içine kar haline getirdiğiniz yumurta aklı karışımı yavaşça ilave edin ve tahta bir spatula ile şöyle bir karıştırın. Orta büyüklükte bir fırın tepsisine yağlı kağıt serip, her tarafını tereyağı ile iyice yağlayın.
-
3
Yağlı kağıdın üzerine 1.5 cm kalınlığında olacak şekilde hamuru yayın. Önceden ısıtılmış 175 derece fırında üzeri hafif pembeleşene kadar pişirin. Fırından alır almaz rulo yapın ve soğuduktan sonra ruloyu açıp, yavaşça yağlı kağıdı çıkarın.
-
4
İç malzeme için iri parçalara ayrılmış çikolata ve kremayı bir tencereye alıp, çok kısık ateşte çikolata eriyene kadar karıştırın. Tencereyi ocaktan alıp, içine tereyağı ve vanilyayı katın. Karışım iyice soğuyana kadar sürekli karıştırın.
-
5
Pişirdiğiniz kekin üzerine çikolatalı karışımı yayın ve bıçakla düzeltin. Üzerine çekirdekleri çıkarılmış 500 gram vişneyi gelişigüzel yerleştirin. Pastayı rulo yapın ve servis tabağına alın.
-
6
Buzdolabında 1 saat beklettikten sonra üzerine benmari usulü eritilmiş çikolata gezdirin. Vişne ve nane yaprağı ile süsledikten sonra dilimleyerek servis yapın.
