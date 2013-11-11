Bisküvili Pasta
Pratik yapımı ve nefis lezzetiyle bisküvili pasta, çay saatlerinin ve özel anların vazgeçilmez tatlısı oluyor.
Malzemeler
Yapılışı
-
1
Bisküviyi elinizle iri parçalar olacak şekilde kırın ve bir kaba alın. Yumurta ve pudra şekerini derin bir kapta çırpın. İçine eritilmiş tereyağı, kakao ve vanilyayı ekleyip, karıştırın.
-
2
Bisküvinin içine hindistan cevizi katın ve bu karışıma kakaolu karışımı ilave edip, harmanlayın. Daha sonra harcı kelepçeli kek kalıbına boşaltın ve elinizle bastırın. Donması için buzdolabında en az 2 saat bekletin.
-
3
-
4
