Öğünler Pastalar Bisküvili pasta

Bisküvili Pasta

Bisküvili Pasta
KOLAY

Pratik yapımı ve nefis lezzetiyle bisküvili pasta, çay saatlerinin ve özel anların vazgeçilmez tatlısı oluyor.

Malzemeler

Yapılışı

  • 1
    Bisküviyi elinizle iri parçalar olacak şekilde kırın ve bir kaba alın. Yumurta ve pudra şekerini derin bir kapta çırpın. İçine eritilmiş tereyağı, kakao ve vanilyayı ekleyip, karıştırın.
  • 2
    Bisküvinin içine hindistan cevizi katın ve bu karışıma kakaolu karışımı ilave edip, harmanlayın. Daha sonra harcı kelepçeli kek kalıbına boşaltın ve elinizle bastırın. Donması için buzdolabında en az 2 saat bekletin.
  • 3
    Sos için kremayı bir tencerede kaynatın ve içine parçalara ayrılmış çikolatayı ilave edip, tencereyi ocaktan alın. Çikolatanın erimesi için karıştırın ve soğutun.
  • 4
    Buzdolabındaki tatlıyı servis tabağına çıkarın. Üzerine hazırladığınız çikolata sosu gezdirip, hindistan cevizi ile süsleyin. Dilimleyip, servis yapın.

