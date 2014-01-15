Ballı Ve Cevizli Pasta

Ocağın altını kapattıktan sonra vanilyayı ilave edin. Ayrı bir kapta iç malzeme için bal ve ceviz içini karıştırın ve bir kenara alın. Pandispanyayı ortadan ikiye kesin. Birinci katına kremanın yarısını ince bir tabaka halinde sürün ve dilimlenmiş muzu dizin. Muzun üzerine kalan remayı sürün ve onun da üzerine ballı cevizli karışımı yayın.