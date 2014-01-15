Ballı Ve Cevizli Pasta
Doğal tatların buluştuğu ballı ve cevizli pasta, hem sağlıklı hem de lezzet dolu bir alternatif arayanlar için mükemmel!
Malzemeler
Yapılışı
-
1
Pandispanya için yumurta, toz şeker, rendelenmiş limon kabuğu ve vanilyayı bir kasede çırpın. Unu azar azar ilave edip tahta bir kaşıkla karıştırın. Erimiş tereyağı ile kabartma tozunu ekleyin ve fazla karıştırmadan unlu karışıma yedirin.
-
2
Yağlanmış ve unlanmış kelepçeli kalıba hazırladığınız hamuru yayın. Önceden ısıtılmış 175 derece fırında 20 dakika pişirin. Piştikten sonra soğumaya bırakın. Diğer yandan iç kreması için yumurta, toz şeker, un ve sütü bir tencereye alın ve muhallebi kıvamına gelene kadar tahta bir kaşıkla sürekli karıştırın.
-
3
Ocağın altını kapattıktan sonra vanilyayı ilave edin. Ayrı bir kapta iç malzeme için bal ve ceviz içini karıştırın ve bir kenara alın. Pandispanyayı ortadan ikiye kesin. Birinci katına kremanın yarısını ince bir tabaka halinde sürün ve dilimlenmiş muzu dizin. Muzun üzerine kalan remayı sürün ve onun da üzerine ballı cevizli karışımı yayın.
-
4
İkinci pandispanyayı cevizli karışımın üzerine kapatın. Krem şantiyi üzerindeki tarife göre hazırlayın ve pastanın üzerine kaplayın.Bir spatula yardımıyla düzeltin ve dilimlenmiş muzu dizin. Muz dilimlerinin üzerine yarımşar ceviz içi yerleştirin. Dilimlerden yarısını bal, yarısını da benmari usulü eritilmiş çikolata ile kaplayın. Buzdolabında 1 saat dinlendirin. Dilimleyerek servis yapın.
