Pırasalı ve Bal Kabaklı Omlet
İnce doğranmış pırasalar ve tatlı bal kabağının enfes uyumuyla hazırlanan bu omlet, hem sağlıklı hem de pratik bir kahvaltı alternatifi sunuyor. Tarifimize göz atın, güne lezzet dolu bir başlangıç yapın!
Malzemeler
Yapılışı
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1
Pırasayı iyice yıkayıp ince doğrayın. Bal kabağını 2-3 cm kalınlığında küp şeklinde doğrayın.
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2
Küçük boy bir döküm tavayı ısıtın. Tereyağını tavaya alın ve eritin. Pırasaları 2-3 dakika tereyağında kavurun. Pırasalar yumuşayıp hafifçe renk almaya başladığında 2 yemek kaşığı su ekleyin. Suyunu tamamen çekene kadar pişirin.
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3
Pırasaların üzerine küp doğranmış bal kabaklarını ekleyin. Yumuşayana kadar kavurun. Ardından dilimlenmiş sucukları da katın, 1-2 dakika daha pişirin.
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4
Tavanın ortasına yumurtayı kırın. Karabiber ve tuz serpin. Yumurtayı pişer pişmez bekletmeden sıcak servis yapın.
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