Patatesli, Karamelize, Soğanlı Omlet (Frittata)

Yumurtaları derin bir kaba kırın. Üzerine krema, tuz ve karabiber ekleyin. Çırpma teli ile pürüzsüz bir kıvam alana kadar çırpın. Döküm tavayı yeniden ocağa alın. Kalan 1 yemek kaşığı tereyağını ekleyin. Tereyağı eridikten sonra altını kapatın. Çırpılmış yumurtayı ilave edin. Üzerine sotelediğiniz patatesleri aktarın. Son olarak rendelenmiş kaşarı serpin. Önceden ısıtılmış 180 derece fırında yumurta kabarıp üzeri kızarana kadar yaklaşık 10-15 dakika pişirin. Servis için üzerine karamelize soğan ve taze biberiye ekleyin. Ilık olarak servis yapın.