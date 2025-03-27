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Öğünler Omlet Patatesli, karamelize, soğanlı omlet (frittata)

Patatesli, Karamelize, Soğanlı Omlet (Frittata)

Patatesli, Karamelize, Soğanlı Omlet Frittata
ORTA 40 DAKİKA

Malzemeler

Yapılışı

  • 1
    Karamelize soğan için soğanı soyup ince yarım ay doğrayın. Zeytinyağını bir sos tenceresine alın. Yağ ısınınca üzerine soğanı ekleyin. Rengi dönene kadar kısık ateşte sürekli karıştırarak soteleyin. Üzerine esmer toz şeker ekleyin. Su ilave edip kısık ateşte pişmeye bırakın. Soğan, suyu çekip karamel rengini alınca ocağı kapatıp soğumaya bırakın.
  • 2
    Patatesin kabuğunu soyun. İnce elma dilim şeklinde doğrayın. Çok derin olmayan yuvarlak bir döküm kabı ısıtın. 1 yemek kaşığı tereyağını tavaya alın. Yağ eridikten sonra patatesleri tavaya yerleştirin. Her iki tarafı altın rengi alana kadar yaklaşık 3-4 dakika pişirin. Patatesleri ayrı bir kaba alın.
  • 3
    Yumurtaları derin bir kaba kırın. Üzerine krema, tuz ve karabiber ekleyin. Çırpma teli ile pürüzsüz bir kıvam alana kadar çırpın. Döküm tavayı yeniden ocağa alın. Kalan 1 yemek kaşığı tereyağını ekleyin. Tereyağı eridikten sonra altını kapatın. Çırpılmış yumurtayı ilave edin. Üzerine sotelediğiniz patatesleri aktarın. Son olarak rendelenmiş kaşarı serpin. Önceden ısıtılmış 180 derece fırında yumurta kabarıp üzeri kızarana kadar yaklaşık 10-15 dakika pişirin. Servis için üzerine karamelize soğan ve taze biberiye ekleyin. Ilık olarak servis yapın.

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