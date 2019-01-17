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Öğünler Omlet Yumurtalı dolmalık biber sapı kavurması

Yumurtalı Dolmalık Biber Sapı Kavurması

ORTA

Dolmalık biberlerin sap kısmını değerlendiren bu pratik tarif, yumurta ile birleşerek hem sağlıklı hem de nefis bir sofralık lezzet sunuyor.

Malzemeler

Yapılışı

  • 1
    Biber kapaklarındaki tohumları ovalayarak temizleyin. Kalan etli kısmı doğrayıp kenara alın. Zeytinyağını tavaya alıp ısıtın. Jülyen doğranmış soğanı ekleyip rengi dönene dek karıştırarak soteleyin.
  • 2
    Biber ve jülyen doğranmış mantar ilave edip yumuşayana dek ara sıra karıştırarak pişirin. Ayrı bir yerde süt ve yumurtaları çırpın. Tavanın bir kenarına gezdirip pişirin. Tuz ve karabiberini ayarlayıp ocaktan alın.

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