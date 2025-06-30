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Öğünler Omlet Avokado dolgulu omlet

Avokado Dolgulu Omlet

Avokado Dolgulu Omlet
KOLAY 15 DAKİKA

Kahvaltılarınız için sağlıklı ve lezzetli avokado dolgulu omlet tarifi...

Malzemeler

Yapılışı

  • 1

    Avokado dolgusu için avokadonun kabuğunu soyup çekirdeğini çıkarın. Bir çatal yardımıyla püre haline getirin. Üzerine limon suyu, karabiber ve tuz ekleyerek iyice karıştırın.

  • 2

    Omlet için geniş bir kaseye yumurtaları kırın. Üzerine süt, un, rendelenmiş peynir, kıyılmış taze soğan, karabiber ve tuzu ilave edin. Pürüzsüz bir kıvam alana kadar çırpın.

  • 3

    Yapışmaz yüzeyli bir tavayı orta ateşte ısıtın. Tereyağını tavaya alın ve eritin. Omlet karışımını tavaya dökün. Kısık ateşte 3-4 dakika pişirin. Alt yüzeyi kızardığında spatula yardımıyla ters çevirin. Diğer tarafını da 2 dakika pişirin ve ocaktan alın.

  • 4

    Omletin yarısına hazırladığınız avokado püresini yayın. Diğer yarısını üzerine kapatarak bir yarım ay şekli verin. Üçgen şeklinde dilimleyin. Üzerine avokado dilimlerini yerleştirin ve servis yapın.

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