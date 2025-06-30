Avokado Dolgulu Omlet
Malzemeler
Yapılışı
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1
Avokado dolgusu için avokadonun kabuğunu soyup çekirdeğini çıkarın. Bir çatal yardımıyla püre haline getirin. Üzerine limon suyu, karabiber ve tuz ekleyerek iyice karıştırın.
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2
Omlet için geniş bir kaseye yumurtaları kırın. Üzerine süt, un, rendelenmiş peynir, kıyılmış taze soğan, karabiber ve tuzu ilave edin. Pürüzsüz bir kıvam alana kadar çırpın.
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3
Yapışmaz yüzeyli bir tavayı orta ateşte ısıtın. Tereyağını tavaya alın ve eritin. Omlet karışımını tavaya dökün. Kısık ateşte 3-4 dakika pişirin. Alt yüzeyi kızardığında spatula yardımıyla ters çevirin. Diğer tarafını da 2 dakika pişirin ve ocaktan alın.
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4
Omletin yarısına hazırladığınız avokado püresini yayın. Diğer yarısını üzerine kapatarak bir yarım ay şekli verin. Üçgen şeklinde dilimleyin. Üzerine avokado dilimlerini yerleştirin ve servis yapın.
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