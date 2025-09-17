Patlıcan Lokmaları
Çıtır çıtır, sıcacık ve lezzetli patlıcan lokmaları! İster tek başına ister yoğurt sosuyla... Bu pratik atıştırmalık, film gecelerinin, misafir ağırlamalarının vazgeçilmezi olacak.
Malzemeler
Yapılışı
1
Patlıcanı alacalı soyup dilimleyin. 2 yemek kaşığı zeytinyağı, tuz, kekik ve kırmızı biberle harmanlayın. Önceden ısıtılmış 170 derece fırında kızarana kadar pişirin.
2
Kurutulmuş domatesleri sıcak suda 10 dakika bekletin, ardından küçük doğrayın.
3
Ceviz ve maydanozu ince kıyın.
4
Tavada kalan zeytinyağıyla birlikte ezilmiş sarımsak, kuru domates, ceviz ve mercimeği soteleyin. Ocağı kapatınca maydanozu ekleyin.
5
Süzme yoğurdu kuru nane ile çırpın.
6
Pişmiş patlıcanların üzerine önce yoğurt, sonra mercimekli karışımı yerleştirip servis edin.
