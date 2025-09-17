Tarif Ara
Giriş Yap Üye ol
Öğünler Meze Patlıcan lokmaları

Patlıcan Lokmaları

Patlıcan Lokmaları
30 DAKİKA

Çıtır çıtır, sıcacık ve lezzetli patlıcan lokmaları! İster tek başına ister yoğurt sosuyla... Bu pratik atıştırmalık, film gecelerinin, misafir ağırlamalarının vazgeçilmezi olacak.

Malzemeler

Yapılışı

  • 1

    Patlıcanı alacalı soyup dilimleyin. 2 yemek kaşığı zeytinyağı, tuz, kekik ve kırmızı biberle harmanlayın. Önceden ısıtılmış 170 derece fırında kızarana kadar pişirin.

  • 2

    Kurutulmuş domatesleri sıcak suda 10 dakika bekletin, ardından küçük doğrayın.

  • 3

    Ceviz ve maydanozu ince kıyın.

  • 4

    Tavada kalan zeytinyağıyla birlikte ezilmiş sarımsak, kuru domates, ceviz ve mercimeği soteleyin. Ocağı kapatınca maydanozu ekleyin.

  • 5

    Süzme yoğurdu kuru nane ile çırpın.

  • 6
    Pişmiş patlıcanların üzerine önce yoğurt, sonra mercimekli karışımı yerleştirip servis edin.

Sofra’da Bu Ay

  • Bağ Bozumu Sofrası
  • Bağışıklık Dostu Mevsim Menüleri
  • Konuk Şef Can Aras'la Sofraya Özel
ve Daha Fazlası ...

Denemeden Geçmeyin

Patlıcanlı Tahinli ve Yoğurtlu Ezme
KOLAY

Patlıcanlı Tahinli ve Yoğurtlu Ezme

Karamelize Soğanlı, Kremalı Ekmekler
KOLAY 5 DAKİKA

Karamelize Soğanlı, Kremalı Ekmekler

Can Eriği Turşusu
KOLAY 10 DAKİKA

Can Eriği Turşusu

Yer Fıstıklı Patlıcan

Yer Fıstıklı Patlıcan