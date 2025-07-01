Patates Humuslu İç Bakla Mezesi
Farklı ve doyurucu bir meze: Patates Humuslu İç Bakla, lezzetiyle sofralara yenilik katıyor!
Malzemeler
Yapılışı
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1
Humus için patatesi haşlayın. Bir kaseye alın ve ezici ile pürüzsüz olana kadar ezin. Üzerine diğer malzemeleri ekleyin iyice karıştırın. Servis yapacağınız tabağa yayın.
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2
Üzeri için iç baklaları tuzlu kaynar suda 15 dakika kadar haşladıktan sonra soğuk suya atıp şoklayın ve dış kabuklarını soyun.
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3
Küçük boy soğanı minik doğrayıp zeytinyağında soteleyin. Üzerine jülyen kesilmiş havuç ilave edip sotelemeye devam edin. Baklayı katın. Bir tur daha soteledikten sonra un ve limon suyunu karıştırıp baklanın üzerine dökün.
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4
Tuz ve çok az su ilavesi de yaparak baklaları tamamen yumuşayana kadar pişirip ocaktan alın. Patates humusun üzerine yayın ince kıyılmış dereotu ekleyerek servis yapın.
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