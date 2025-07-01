Tarif Ara
Öğünler Meze Patates humuslu iç bakla mezesi

Patates Humuslu İç Bakla Mezesi

Patates Humuslu İç Bakla Mezesi
ORTA 40 DAKİKA

Farklı ve doyurucu bir meze: Patates Humuslu İç Bakla, lezzetiyle sofralara yenilik katıyor!

Malzemeler

Yapılışı

  • 1

    Humus için patatesi haşlayın. Bir kaseye alın ve ezici ile pürüzsüz olana kadar ezin. Üzerine diğer malzemeleri ekleyin iyice karıştırın. Servis yapacağınız tabağa yayın.

  • 2

    Üzeri için iç baklaları tuzlu kaynar suda 15 dakika kadar haşladıktan sonra soğuk suya atıp şoklayın ve dış kabuklarını soyun.

  • 3

    Küçük boy soğanı minik doğrayıp zeytinyağında soteleyin. Üzerine jülyen kesilmiş havuç ilave edip sotelemeye devam edin. Baklayı katın. Bir tur daha soteledikten sonra un ve limon suyunu karıştırıp baklanın üzerine dökün.

  • 4

    Tuz ve çok az su ilavesi de yaparak baklaları tamamen yumuşayana kadar pişirip ocaktan alın. Patates humusun üzerine yayın ince kıyılmış dereotu ekleyerek servis yapın.

Sofra’da Bu Ay

  • Haftalık Örnek Menü Dengede 7 Gün 3’er Öğün
  • Dr. Ayça Kaya’dan Düşük Karbonhidratlı Beslenmede Altın Kurallar
  • Düşük Karbonhidratlı Tarifler
ve Daha Fazlası ...

Denemeden Geçmeyin

İçli Köfte

İçli Köfte

Fırında California Cevizli Nohut
ORTA 25 DAKİKA

Fırında California Cevizli Nohut

Siyah Havuçlu Humus
KOLAY 20 DAKİKA

Siyah Havuçlu Humus

Karamelli Ekmek
20 DAKİKA

Karamelli Ekmek