Lahana Turşusu
Lahana Turşusu Tarifi: Ev yapımı, fermente ve doğal lezzetiyle sağlıklı sofralarınıza taptaze bir dokunuş sunun!
Malzemeler
Yapılışı
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1
Lahanayı yıkayın ve ince şeritler halinde doğrayın. Havuçları soyup rendeleyin veya ince şeritler halinde doğrayın.
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2
Doğranmış lahana ve havuçları geniş bir kapta karıştırın. İsteğe bağlı olarak ince doğranmış sarımsakları ekleyin.
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3
1 litre suya kaya tuzunu alın, karıştırarak eritin. Sirkeyi ve toz şekeri ekleyip karıştırın.
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4
Hazırladığınız lahana ve havuç karışımını cam kavanoza sıkıca yerleştirin. Üzerine hazırladığınız turşu suyunu dökün, malzemelerin suyun altında kalmasına dikkat edin. Kavanozun ağzını sıkıca kapatın.
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5
Kavanozu serin ve karanlık bir yerde 1-2 hafta bekletin. Bu süre sonunda turşu kullanıma hazır olacaktır. Fermentasyon süresince ara sıra kavanozu kontrol edip, gerektiğinde üzerine bastırarak malzemelerin suyun altında kalmasını sağlayın. Lahana turşusunu bu sürenin sonunda servis yapabilirsiniz.
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