Lahana Turşusu

Kavanozu serin ve karanlık bir yerde 1-2 hafta bekletin. Bu süre sonunda turşu kullanıma hazır olacaktır. Fermentasyon süresince ara sıra kavanozu kontrol edip, gerektiğinde üzerine bastırarak malzemelerin suyun altında kalmasını sağlayın. Lahana turşusunu bu sürenin sonunda servis yapabilirsiniz.