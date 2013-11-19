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Öğünler Meze Kefirli buğday mezesi

Kefirli Buğday Mezesi

Kefirli Buğday Mezesi
ORTA

Malzemeler

Yapılışı

  • 1
    Buğdayı geniş bir kaba alın. Üzerini dört parmak geçecek kadar su ekleyip, bir gece dinlendirin.
  • 2
    Ertesi gün suyunu süzüp, yeniden su ekleyin. Hafif yumuşayana dek pişirin. Süzgeçten geçirip soğumaya bırakın.
  • 3
    Kefir, dövülmüş sarımsak, kıyılmış nane veya maydanoz ekleyip karıştırın. Tuzunu ayarlayıp yineden karıştırın. Dilediğiniz şekilde süsleyip servis yapın.

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