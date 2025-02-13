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Öğünler Meze Fırında soslu kabak

Fırında Soslu Kabak

Fırında Soslu Kabak
ORTA 40 DAKİKA

Fırında Soslu Kabak: Fırının sıcak dokunuşu ve özel sosuyla buluşan kabak, hafif ve nefis bir lezzet sunuyor!

Malzemeler

Yapılışı

  • 1
    Kabağı boydan ikiye kesin. Kabuğunu soyup iç kısmındaki çekirdekleri temizleyin. Bombeli sırt kısımı yukarıda olacak şekilde tezgaha alın. Uç kısımlarını kesin.
  • 2
    Kabakların sırt kısmına, yaklaşık yarım santimetre aralıklarla derin kesikler atın. Ancak tamamen kesmemeye dikkat edin.
  • 3
    Eritilmiş tereyağını bir kaba alın. İçine esmer şeker, tarçın, zencefil, muskat ve karanfili ekleyip karıştırın.
  • 4
    Hazırladığınız kabakları pişirme kağıdı serilmiş bir fırın tepsisine yerleştirin. Üzerlerine tereyağlı ve baharatlı sosu fırça yardımıyla sürün.
  • 5
    Önceden ısıtılmış 200 derece fırında 15-20 dakika pişirin. Fırından çıkardıktan sonra kabakların üzerine ada çayı yaprakları, granola, kabak çekirdeği ve fındığı serpiştirin. Bal gezdirip sıcak olarak servis yapın.

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