Fırında Soslu Kabak
Fırında Soslu Kabak: Fırının sıcak dokunuşu ve özel sosuyla buluşan kabak, hafif ve nefis bir lezzet sunuyor!
Malzemeler
Yapılışı
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1
Kabağı boydan ikiye kesin. Kabuğunu soyup iç kısmındaki çekirdekleri temizleyin. Bombeli sırt kısımı yukarıda olacak şekilde tezgaha alın. Uç kısımlarını kesin.
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2
Kabakların sırt kısmına, yaklaşık yarım santimetre aralıklarla derin kesikler atın. Ancak tamamen kesmemeye dikkat edin.
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3
Eritilmiş tereyağını bir kaba alın. İçine esmer şeker, tarçın, zencefil, muskat ve karanfili ekleyip karıştırın.
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4
Hazırladığınız kabakları pişirme kağıdı serilmiş bir fırın tepsisine yerleştirin. Üzerlerine tereyağlı ve baharatlı sosu fırça yardımıyla sürün.
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5
Önceden ısıtılmış 200 derece fırında 15-20 dakika pişirin. Fırından çıkardıktan sonra kabakların üzerine ada çayı yaprakları, granola, kabak çekirdeği ve fındığı serpiştirin. Bal gezdirip sıcak olarak servis yapın.
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