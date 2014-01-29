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Öğünler Meze Eğin piyazı

Eğin Piyazı

Eğin Piyazı
ORTA

Malzemeler

Yapılışı

  • 1
    Domates, salatalık, soğan ve biberi çok küçük doğrayın (incecik kıyılmış gibi olacak). Çökelek ve süzme yoğurdu ekleyin. İyice karıştırın. Ufaladığınız reyhanı ve tuzu ekleyin. Tekrar karıştırıp, marul yapraklarının üzerinde servis yapın.

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