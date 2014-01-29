Eğin Piyazı

Domates, salatalık, soğan ve biberi çok küçük doğrayın (incecik kıyılmış gibi olacak). Çökelek ve süzme yoğurdu ekleyin. İyice karıştırın. Ufaladığınız reyhanı ve tuzu ekleyin. Tekrar karıştırıp, marul yapraklarının üzerinde servis yapın.