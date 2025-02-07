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Domates Turşusu

Domates Turşusu
ORTA 30 DAKİKA

Domates Turşusu: Taptaze domateslerin ekşi ve renkli dokunuşuyla sofranıza güneşin enerjisini taşıyın!

Malzemeler

Yapılışı

  • 1

    Cam kavanozları kaynar suda sterilize edin ve iyice kurulayın. Her kavanozun içine 1-2 dal maydanoz, 2-3 diş sarımsak ve 1 adet defne yaprağı ekleyin.

  • 2

    Geniş tencereye 5 su bardağı suyu, 2 yemek kaşığı kaya tuzu ve 2 yemek kaşığı toz şekeri alın. Karışımı kaynatın, kaynadıktan sonra yarım su bardağı sirkeyi ilave edin ve 2-3 dakika kısık ateşte kaynatmaya devam edin.

  • 3

    Domatesleri yıkayın ve çatal yardımıyla iki taraflarından birkaç delik açın. Domatesleri kaynayan suya atın ve kapağını kapatıp kısık ateşte 10-15 dakika pişirin. Domateslerin büyüklüğüne göre pişme süresi değişebilir.

  • 4

    Pişen domatesleri dikkatlice kavanozlara yerleştirin. Üzerine tane karabiber ve tane yenibahar ekleyin.

  • 5

    Tenceredeki kaynar turşu suyunu kavanozların üzerine dökün, domateslerin tamamen suyun altında kalmasına dikkat edin. Kavanozların kapaklarını sıkıca kapatın.

  • 6

    Kavanozları oda sıcaklığında 1 gün bekletin, ardından serin ve karanlık bir yerde saklayın. Turşu 1 gün dinlendikten sonra servis edilebilir, ancak daha uzun süre bekletirseniz lezzeti daha iyi oturacaktır.

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