Domates Turşusu
Domates Turşusu: Taptaze domateslerin ekşi ve renkli dokunuşuyla sofranıza güneşin enerjisini taşıyın!
Malzemeler
Yapılışı
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1
Cam kavanozları kaynar suda sterilize edin ve iyice kurulayın. Her kavanozun içine 1-2 dal maydanoz, 2-3 diş sarımsak ve 1 adet defne yaprağı ekleyin.
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2
Geniş tencereye 5 su bardağı suyu, 2 yemek kaşığı kaya tuzu ve 2 yemek kaşığı toz şekeri alın. Karışımı kaynatın, kaynadıktan sonra yarım su bardağı sirkeyi ilave edin ve 2-3 dakika kısık ateşte kaynatmaya devam edin.
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3
Domatesleri yıkayın ve çatal yardımıyla iki taraflarından birkaç delik açın. Domatesleri kaynayan suya atın ve kapağını kapatıp kısık ateşte 10-15 dakika pişirin. Domateslerin büyüklüğüne göre pişme süresi değişebilir.
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4
Pişen domatesleri dikkatlice kavanozlara yerleştirin. Üzerine tane karabiber ve tane yenibahar ekleyin.
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5
Tenceredeki kaynar turşu suyunu kavanozların üzerine dökün, domateslerin tamamen suyun altında kalmasına dikkat edin. Kavanozların kapaklarını sıkıca kapatın.
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6
Kavanozları oda sıcaklığında 1 gün bekletin, ardından serin ve karanlık bir yerde saklayın. Turşu 1 gün dinlendikten sonra servis edilebilir, ancak daha uzun süre bekletirseniz lezzeti daha iyi oturacaktır.
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