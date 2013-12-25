Çerkes Tavuğu

Sarımsakları iyice dövüp, yoğurtla karıştırın. İnce kıyılmış dereotunu ve yoğurdu tavuklu karışımın üzerine döküp, hepsini harmanlayın. Üzerini dereotu ve ceviz ile süsleyin. Ayçiçek yağı gezdirip, servis yapın.