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Öğünler Meze Çerkes tavuğu

Çerkes Tavuğu

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Pratik hazırlanışı ve leziz tarifiyle Çerkes tavuğu tarifimiz.

Malzemeler

Yapılışı

  • 1
    Tavuk etini haşlayın. Küçük parçalar halinde didikleyin. Ceviz içlerini irice kıydıktan sonra tavukların üzerine katın. Mayonezi ekleyin.
  • 2
    Sarımsakları iyice dövüp, yoğurtla karıştırın. İnce kıyılmış dereotunu ve yoğurdu tavuklu karışımın üzerine döküp, hepsini harmanlayın. Üzerini dereotu ve ceviz ile süsleyin. Ayçiçek yağı gezdirip, servis yapın.

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