Çerkes Tavuğu
Pratik hazırlanışı ve leziz tarifiyle Çerkes tavuğu tarifimiz.
Malzemeler
Yapılışı
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1
Tavuk etini haşlayın. Küçük parçalar halinde didikleyin. Ceviz içlerini irice kıydıktan sonra tavukların üzerine katın. Mayonezi ekleyin.
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2
Sarımsakları iyice dövüp, yoğurtla karıştırın. İnce kıyılmış dereotunu ve yoğurdu tavuklu karışımın üzerine döküp, hepsini harmanlayın. Üzerini dereotu ve ceviz ile süsleyin. Ayçiçek yağı gezdirip, servis yapın.
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