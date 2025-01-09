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Öğünler Meze Bezelye ezmesi

Bezelye Ezmesi

Bezelye Ezmesi

Hem pratik hem de lezzet dolu bir başlangıç arıyorsanız, bezelye ezmesi tarifini mutlaka denemelisiniz!

Malzemeler

Yapılışı

  • 1

    Humus için nohudun kabuklarını temizleyin. Tüm malzemeyi blender'da çekim ve yumuşak kıvamlı bir humus elde edin.

  • 2

    Daha sonra servis tabağına alın. Üzeri için renkli domatesleri ve biberleri dilimleyerek bir kaseye alın.

  • 3

    Zeytinyağı, üzüm sirkesi, bezelye, tuz ve karabiber ekleyip karıştırın. Domatesli karışımı bezelye humusunun üzerine koyarak servis yapın.

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