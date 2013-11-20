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Yulaf Melba Tarifi

Yulaf Melba Tarifi
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Yulaflar sabah kahvaltısının vazgeçilmesidir. Artık sadece kahvaltı değil tatlıda da vazgeçilmeniz olacak yulaf melba tarifi. Yulaf melba nasıl yapılır işte detayları...

Malzemeler

Yapılışı

  • 1

    Ahududuları ya da vişneleri 4 adet kup bardağına yerleştirin.

  • 2

    Meyvenin üzerine müsliyi düzgün bir kat halinde döşeyip, üzerine yoğurdu ilave edin. En üste ahududu reçelini (yoğun gelirse bir miktar taze limon suyu ile karıştırıp) dökün.

  • 3

    En üstü de ahududu ya da vişne taneleri ve nane yaprakları ile süsleyip hemen servis yapın.

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