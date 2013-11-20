Yulaf Melba Tarifi
Yulaflar sabah kahvaltısının vazgeçilmesidir. Artık sadece kahvaltı değil tatlıda da vazgeçilmeniz olacak yulaf melba tarifi. Yulaf melba nasıl yapılır işte detayları...
Malzemeler
Yapılışı
-
1
Ahududuları ya da vişneleri 4 adet kup bardağına yerleştirin.
-
2
Meyvenin üzerine müsliyi düzgün bir kat halinde döşeyip, üzerine yoğurdu ilave edin. En üste ahududu reçelini (yoğun gelirse bir miktar taze limon suyu ile karıştırıp) dökün.
-
3
En üstü de ahududu ya da vişne taneleri ve nane yaprakları ile süsleyip hemen servis yapın.
Sofra’da Bu Ay
- Ünlü Şeflerden Sevgililer Günü'ne Özel Menüler
- Somon ve Mevsim Sebzelerinin Dansı
- 2025'in Rengi Mocha Mousse Tonlarında Tatlar
ve Daha Fazlası ...ABONE OL