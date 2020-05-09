Çilek Soslu Tatlı
Tam mevsiminde olan çilekle yapabileceğiniz lezzetli bir tatlı önerimiz var. Kolay tarifi ve şık sunumuyla çilek soslu tatlı tarifi.
Malzemeler
Yapılışı
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1
Kek için yumurta ve toz şekeri çırpın. Süt ve ayçiçeği yağını ilave edip çırpmaya devam edin. Un, irmik, kabartma tozu ve rendelenmiş limon kabuğu ekleyip iyice çırpın. Orta boy bir fırın kabına boşaltıp, önceden ısıtılmış 180 derece fırında kızarana kadar pişirin.
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2
Fırından alıp, ılındıktan sonra üzerine kürdan yardımıyla delikler açın. Üzeri için süt ve toz şekeri tencereye alıp, toz şeker eriyene kadar karıştırın. Ocaktan alıp ılınınca kekin üzerine gezdirip kenara alın.
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3
Çilek sos için çilekleri temizleyip mutfak robotunda ezin ve tencereye alın. Nişastayı su ile açıp, tencereye ilave edin. Toz şeker ekleyip ocağa oturtun ve kaynayana kadar karıştırarak pişirin. Kıvam alınca ocağın altını kapatıp kekin üzerine düzgün şekilde yayın.
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4
Ilındıktan sonra buzdolabına kaldırıp soğumaya bırakın. Dilimleyip toz Antep fıstığı ve çilekle süsleyerek servis yapın.
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