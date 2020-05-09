Çilek Soslu Tatlı

Kek için yumurta ve toz şekeri çırpın. Süt ve ayçiçeği yağını ilave edip çırpmaya devam edin. Un, irmik, kabartma tozu ve rendelenmiş limon kabuğu ekleyip iyice çırpın. Orta boy bir fırın kabına boşaltıp, önceden ısıtılmış 180 derece fırında kızarana kadar pişirin.