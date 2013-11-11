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Vişneli Kup Tarifi

Vişneli Kup Tarifi
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Soğuk soğuk tatlı yemek için en iyi tarif vişneli kup tarifi... Mısır nişastası ile hazırlayacağınız vişneli kup nasıl yapılır?

Malzemeler

Yapılışı

  • 1

    Vişne suyu, mısır nişastası ve 1 yemek kaşığı toz şekeri bir tencereye alın. Kısık ateşte sürekli karıştırarak üzeri göz göz olana kadar pişirin. Ayrı bir tencereye süt, 1 yemek kaşığı toz şeker, un ve yumurta sarısını koyun.

  • 2

    Çırpma teli ile 1-2 dakika çırptıktan sonra tencereyi ocağa alın. Kısık ateşte sürekli karıştırarak üzeri göz göz olana kadar pişirin. Tencereyi ocaktan alın ve vanilyayı ekleyip, karıştırın.

  • 3

    Vişne karışımından kuplara 3'er çorba kaşığı koyup, derin dondurucuda 5 dakika bekletin. Üzerlerine 2 'şer yemek kaşığı sütlü karışımdan koyun. Tekrar derin dondurucuda 5 dakika beklettikten sonra kalan vişneli karışımı üzerlerine paylaştırın. Buzdolabında 1-2 saat beklettikten sonra nane ile süsleyip, soğuk olarak servis yapın.

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