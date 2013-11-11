Vişneli Kup Tarifi

Vişne suyu, mısır nişastası ve 1 yemek kaşığı toz şekeri bir tencereye alın. Kısık ateşte sürekli karıştırarak üzeri göz göz olana kadar pişirin. Ayrı bir tencereye süt, 1 yemek kaşığı toz şeker, un ve yumurta sarısını koyun.