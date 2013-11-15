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Portakallı Trifle Tarifi

Portakallı Trifle Tarifi
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Portakallı trifle tarifi portakalları değerlendirmenin en güzel yolu. Leziz tadıyla portakallı trifle nasıl yapılır?

Malzemeler

Yapılışı

  • 1

    Portakal suyu ve reçel ile kedidili bisküvileri arzu ettiğiniz kıvamda ıslatın. Krem şantiyi, sütü ve labne peyniri bir kapta önce düşük, sonra yüksek devirde çırpın.

  • 2

    Sertleşmesi için buzdolabında bekletin. Karışımı, 6 adet bardağa sırasıyla portakallı kedidili, biraz reçel ve labneli krema olacak şekilde yerleştirin (görüntünün şık olması için krema sıkma torbası kullanabilirsiniz).

  • 3

    Üstünü isteğinize göre parça çikolata ya da kurutulmuş meyve, ceviz, badem ile süsleyin.

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