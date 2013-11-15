Portakallı Trifle Tarifi
Portakallı trifle tarifi portakalları değerlendirmenin en güzel yolu. Leziz tadıyla portakallı trifle nasıl yapılır?
Malzemeler
Yapılışı
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1
Portakal suyu ve reçel ile kedidili bisküvileri arzu ettiğiniz kıvamda ıslatın. Krem şantiyi, sütü ve labne peyniri bir kapta önce düşük, sonra yüksek devirde çırpın.
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2
Sertleşmesi için buzdolabında bekletin. Karışımı, 6 adet bardağa sırasıyla portakallı kedidili, biraz reçel ve labneli krema olacak şekilde yerleştirin (görüntünün şık olması için krema sıkma torbası kullanabilirsiniz).
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3
Üstünü isteğinize göre parça çikolata ya da kurutulmuş meyve, ceviz, badem ile süsleyin.
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