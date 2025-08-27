Çilekli Dürüm Krep
İncecik krep hamurunun arasına gizlenen taze çilekler ve hafif kremayla hazırlanan bu dürüm, güne tatlı bir başlangıç yapmanın en pratik yolu.
Malzemeler
Yapılışı
-
1
Derin bir kapta krep malzemelerini iyice çırpın. Krep tavasını hafifçe ısıtıp yağlayın. Bir kepçe krep harcından döküp incecik yayın. Önlü arkalı orta ateşte pişirin. Bu şekilde 6 adet krep hazırlayın.
-
2
Kreplerin ortalarına 2 parmak genişlikte şerit halinde birer tatlı kaşığı reçel sürüp, birer yemek kaşığı lor peyniri koyun.
-
3
Rulo yapıp servis tabağına alın. Üzerine çilek dilimleri yerleştirip taze fesleğen, fındık ve pudra şekeri ile birlikte servis yapın.
