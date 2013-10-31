Portakallı Pelte Tarifi

Bardak veya kupların içine iri parçalara ayrılmış bisküvi ve 1 yemek kaşığı pelte, tekrar bisküvi ile pelte olacak biçimde koyun. Diğer bardak veya kupları da aynı şekilde hazırlayın. Üzerini rendelenmiş portakal kabuğu ve nane ile süsleyip, servis yapın.