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Portakallı Pelte Tarifi

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Portakallı pelte nasıl yapılır? Üstüne istediğiniz gibi süsleyebileceğiniz portakallı pelte tarifi nasıl hazırlanır bilmiyor musunuz? O zaman öğrenmek için doğru yerdesiniz.

Malzemeler

Yapılışı

  • 1
    Portakalın suyunu sıkıp, bir tencereye alın. İçine toz şeker, nişasta ve su katıp, çırpıcı ile iyice çırpın. Tencereyi ocağa oturtun ve muhallebi kıvamına gelene kadar sürekli karıştırın.
  • 2
    Bardak veya kupların içine iri parçalara ayrılmış bisküvi ve 1 yemek kaşığı pelte, tekrar bisküvi ile pelte olacak biçimde koyun. Diğer bardak veya kupları da aynı şekilde hazırlayın. Üzerini rendelenmiş portakal kabuğu ve nane ile süsleyip, servis yapın.

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