Portakallı Pelte Tarifi
Portakallı pelte nasıl yapılır? Üstüne istediğiniz gibi süsleyebileceğiniz portakallı pelte tarifi nasıl hazırlanır bilmiyor musunuz? O zaman öğrenmek için doğru yerdesiniz.
Malzemeler
Yapılışı
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1
Portakalın suyunu sıkıp, bir tencereye alın. İçine toz şeker, nişasta ve su katıp, çırpıcı ile iyice çırpın. Tencereyi ocağa oturtun ve muhallebi kıvamına gelene kadar sürekli karıştırın.
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2
Bardak veya kupların içine iri parçalara ayrılmış bisküvi ve 1 yemek kaşığı pelte, tekrar bisküvi ile pelte olacak biçimde koyun. Diğer bardak veya kupları da aynı şekilde hazırlayın. Üzerini rendelenmiş portakal kabuğu ve nane ile süsleyip, servis yapın.
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