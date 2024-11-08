Erik Pestili
İçerdiği yüksek enerji ve besin değeri nedeniyle pestil eski dönemlerde özellikle askerler için önemli bir besin kaynağıydı. Hatta Osmanlı döneminde orduların uzun seferlerinde pestil askerlerin dayanıklılığını artırmak amacıyla sıkça tüketilirdi. Bir diğer ilginç bilgi; dünyanın en büyük pestilinin 2015 yılında Türkiye’de, Gümüşhane’de yapılmış olmasıdır. Bu dev pestil; 105 metre uzunluğunda ve 50 santimetre genişliğinde hazırlanarak Guinness Rekorlar Kitabı’na girmiştir.
Malzemeler
Yapılışı
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1
Mürdüm eriklerini iyice yıkayıp, çekirdeğini çıkarın.
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2
Geniş bir tencereye alıp, üzerine sıcak su ilave edin ve 45 dakika kısık ateşte kaynatmadan pişirin. Süzgeçten geçirip, suyuyla püresini ayırın.
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3
Suyunu buzdolabına kaldırın. Püreyi ince bir kat olacak şekilde temiz bir bezin üzerine yayın. En az 2 gün güneşte kurutun.
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4
4 Bezden dikkatlice sıyırıp, buzdolabına kaldırdığınız meyve suyu ile hafifçe ıslatın (fırça kullanabilirsiniz). 1 gün daha güneşte kurutup, dilediğiniz şekilde kesin. Cam kavanozlara yerleştirip, buzdolabına kaldırdın.
SOFRA SIRLARI
Pestilin kurumasına yakın üzerine irice kırılmış veya toz halde ceviz, fındık, fıstık gibi kuru yemiş serperek de kurutabilirsiniz.
Pestili kuruturken daha rahat taşımak için 2 adet büyük boy tepsiyi bezle kaplayıp, üzerlerine püreyi incecik yayabilirsiniz. Bu şekilde kurutma esnasında tepsileri rahatlıkla farklı yerlere taşıyabilirsiniz.
Pestili kuruturken bez yerine pişirme kağıdı da kullanabilirsiniz. Ancak pestil kuruduğunda pişirme kağıdından çıkarmak beze oranla daha zor olabilir.
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