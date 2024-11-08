Erik Pestili

4 Bezden dikkatlice sıyırıp, buzdolabına kaldırdığınız meyve suyu ile hafifçe ıslatın (fırça kullanabilirsiniz). 1 gün daha güneşte kurutup, dilediğiniz şekilde kesin. Cam kavanozlara yerleştirip, buzdolabına kaldırdın.

SOFRA SIRLARI

Pestilin kurumasına yakın üzerine irice kırılmış veya toz halde ceviz, fındık, fıstık gibi kuru yemiş serperek de kurutabilirsiniz.

Pestili kuruturken daha rahat taşımak için 2 adet büyük boy tepsiyi bezle kaplayıp, üzerlerine püreyi incecik yayabilirsiniz. Bu şekilde kurutma esnasında tepsileri rahatlıkla farklı yerlere taşıyabilirsiniz.

Pestili kuruturken bez yerine pişirme kağıdı da kullanabilirsiniz. Ancak pestil kuruduğunda pişirme kağıdından çıkarmak beze oranla daha zor olabilir.