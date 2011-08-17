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Limonlu Parfe

Limonlu Parfe
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Limonlu parfe tarifiyle yazın ferahlatıcı tatlısını keşfedin! Krem şanti, limon jölesi ve taze limon aromasıyla hazırlanan bu kolay ve hafif tatlı, sıcak günlerde serinletici bir lezzet sunuyor.

Malzemeler

Yapılışı

  • 1
    Krem şantiyi sütle çırpın. Toz şekeri ekleyip, karıştırın.
  • 2
    Başka bir kabın içinde sıcak su ile limon jölesini eritin. Sıcak jöleyi, limon suyunu ve limon kabuğu rendesini krem şantiye ekleyip karıştırın.
  • 3
    Karışımı ıslatılmış kalıba boşaltın. Yarım saat oda sıcaklığında beklettikten sonra buzdolabında soğutun.

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