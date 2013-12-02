Kremalı Ve Meyveli Pasta

Hamuru hazırlamak için su ve yağı bir tencereye alın. Yağ eridikten sonra un ve pudra şekerini katıp, tahta bir kaşıkla topak olmaması için hızlı bir şekilde sürekli karıştırın. Kabı ocaktan alın ve 1 adet yumurtayı ilave edip, hızlı bir şekilde çırparak yedirin. Diğer yumurtayı katın ve yine hızlı bir şekilde çırpıp, yedirdikten sonra yağlı kağıt serilmiş 20x26 cm ebadındaki bir kalıba her tarafını kaplayacak şekilde boşaltın.