Kestaneli Balkabaklı Sufle Tarifi
Değişik tatların harmanlandığı kestaneli balkabaklı sufle nasıl yapılır. Sufle dediğinde aklına akışkanlık düşenler için kestaneli balkabaklı sufle tarifi...
Malzemeler
Yapılışı
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1
Su ve 6 yemek kaşığı şekeri kaynatın. İçine kabukları ayıklanmış kestane ve bal kabağını ekleyin. İyice haşlayıp, suyunu süzün, ince kabuğu ayıklayın. Blenderden geçirip püre yapın. Ayrı bir yerde kalan 4 yemek kaşığı toz şeker ve yumurta akını çırparak kabartın.
- 2
Kestane, balkabağı, un, yumurta sarısı ve kabartma tozu ekleyin. Son olarak yumurta akı ekleyin, çırpın. Sufle kaplarını tereyağı ile yağlayın. Karışımı kaplara pay edip, önceden ısıtılmış 180 derece fırında 15 dakika pişirin. Pudra şekeri serpip, çırpılmış krema ve dondurma ile servis yapın.
- 2
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