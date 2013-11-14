Kestaneli Balkabaklı Sufle Tarifi

Kestane, balkabağı, un, yumurta sarısı ve kabartma tozu ekleyin. Son olarak yumurta akı ekleyin, çırpın. Sufle kaplarını tereyağı ile yağlayın. Karışımı kaplara pay edip, önceden ısıtılmış 180 derece fırında 15 dakika pişirin. Pudra şekeri serpip, çırpılmış krema ve dondurma ile servis yapın.