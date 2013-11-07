Karadutlu Tatlı Pide Tarifi
Pide dendiğinde hepimizin aklına tuzlu gelebilir ama karadutlu tatlı pide tarifi bu tabuları yıkacak. Lezzeti ile büyüleyecek karadutlu tatlı pide nasıl yapılır?
Malzemeler
Yapılışı
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1
Unu derin bir kaba alıp, ortasını havuz gibi açın. Yaş maya, ılık süt, ılık su, pudra şekeri, ayçiçek yağı ve yumurta ekleyip yavaş yavaş yoğurun. 1 saat dinlendirin. Hamuru dikdörtgen şeklinde açıp, kenarlarına pide şekli verin. Fırın tepsisine koyup, üzerine dut yerleştirin.
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2
Önceden ısıtılmış 180 derece fırında 25-30 dakika pişirin. Arzuya göre üzerine pudra şekeri serpip servis yapın.
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