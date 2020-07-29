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İncir Uyutması

İncir Uyutması
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İncirin yumuşak dokusu, Hindistan cevizi ve Antep fıstığıyla süslenmiş bu tatlı, sizi adeta mest edecek.

Malzemeler

Yapılışı

  • 1

    İncirleri sıcak suda yaklaşık 1 saat bekletip yumuşamalarını sağlayın. Daha sonra süzün ve küp doğrayıp bir tencereye alın. Üzerine süt ekleyip ocağa oturtun ve yumuşayana kadar kaynatın. Ocaktan almadan hemen önce tereyağı ve vanilya ekleyip ocaktan alın.

  • 2

    Ilındıktan sonra blender yardımıyla püre haline getirin. Kaselere aktarıp soğutun. Hindistan cevizi ve Antep fıstığı ile süsleyin. Yanında cevizle birlikte servis yapın.

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