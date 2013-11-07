Elmalı Ponçik

Hamur malzemesini derin bir kaba koyup, kulak memesi yumuşaklığında bir hamur elde edene kadar su ekleyip, yoğurun. Üzerini bezle örterek yarım saat bekletin. Birkaç dakika tekrar yoğurup, yarım saat daha bekletin. Daha sonra hamurdan mandalina iriliğinde bezeler koparın.