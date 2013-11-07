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Elmalı Ponçik

Elmalı Ponçik
ORTA

Malzemeler

Yapılışı

  • 1

    Hamur malzemesini derin bir kaba koyup, kulak memesi yumuşaklığında bir hamur elde edene kadar su ekleyip, yoğurun. Üzerini bezle örterek yarım saat bekletin. Birkaç dakika tekrar yoğurup, yarım saat daha bekletin. Daha sonra hamurdan mandalina iriliğinde bezeler koparın.

  • 2

    Merdane ile yufka büyüklüğünde açın. Üçgen dilimler kesin. Geniş tarafına elma marmeladı koyup, rulo biçiminde sarın. Önceden ısıtılmış 180 derece fırında üzeri hafif pembeleşene dek pişirin. Ilınınca, üzerine pudra şekeri eleyerek servis yapın.

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