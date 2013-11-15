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Elmalı Kabak Tatlısı Tarifi

Elmalı Kabak Tatlısı Tarifi
ORTA

Herkesin seveceği elmalı kabak tatlısı nasıl yapılır. Leziz tadıyla elmalı kabak tatlısı tarifi

Malzemeler

Yapılışı

  • 1

    Kabağı genişçe bir tencereye dizin ve üzerine esmer şeker serpin. Bir gece bu şekilde bekletip, ertesi gün kısık ateşte kabak yumuşayana kadar pişirin. Piştikten sonra soğumaya bırakın ve bir çatal yardımıyla ezin. İçine tarçın ve dövülmüş ceviz içi katın.

  • 2

    Elmanın kabuğunu soyup, elinizle sıkıp suyunu aldıktan sonra kabağın içine ilave edin. Tüm malzemeyi karıştırın ve yuvarlak çember kalıpların içine pay edin. Buzdolabında en az 2 saat beklettikten sonra kalıptan çıkarın ve üzerine hindistan cevizi serperek, servis yapın.

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