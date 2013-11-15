Elmalı Kabak Tatlısı Tarifi

Kabağı genişçe bir tencereye dizin ve üzerine esmer şeker serpin. Bir gece bu şekilde bekletip, ertesi gün kısık ateşte kabak yumuşayana kadar pişirin. Piştikten sonra soğumaya bırakın ve bir çatal yardımıyla ezin. İçine tarçın ve dövülmüş ceviz içi katın.