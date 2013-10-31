Domates Tatlısı Tarifi

Oda sıcaklığında beklettiğiniz bir kutu yumuşamış dondurmayı orta büyüklükte bir kabın dibine boşaltın ve üzerine domates ile cevizi dizin. Diğer yumuşamış dondurmayı üzerine boşaltın ve derin dondurucuda en az 3-4 saat bekletin. Üzerini toz antep fıstığı ile süsledikten sonra dilimleyerek, servis yapın.