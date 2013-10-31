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Domates Tatlısı Tarifi

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Domatesin bir başka tadı domates tatlısı tarifi. Domates tatlısı nasıl yapılır diyorsanız okumaya devam edin.

Malzemeler

Yapılışı

  • 1
    Bir litre suyu kaynatın ve domatesleri içine atıp, kabukları soyulana kadar bekletin. Kevgir yardımıyla sudan alıp, kabuklarını soyun ve dörde bölerek, çekirdeklerini çıkarın. Kalan bir litre su ile toz şekeri kaynatın. Domatesleri içine katın ve kısık ateşte 2-3 saat pişirin.
  • 2
    Oda sıcaklığında beklettiğiniz bir kutu yumuşamış dondurmayı orta büyüklükte bir kabın dibine boşaltın ve üzerine domates ile cevizi dizin. Diğer yumuşamış dondurmayı üzerine boşaltın ve derin dondurucuda en az 3-4 saat bekletin. Üzerini toz antep fıstığı ile süsledikten sonra dilimleyerek, servis yapın.

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