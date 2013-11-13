Balkabaklı Parfe Tarifi
Bu balkabaklı parfe tarifi ile 7'den 70'mişe herkes parmaklarını yiyecek. Balkabaklı Parfe nasıl yapılır bilmiyorsanız öğrenmek için doğru sayfadasınız.
Malzemeler
Yapılışı
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1
Dilimlenmiş bal kabağını tencereye alın. Üzerine toz şeker serpin. Su ekleyip, orta harlı ateşte kabak yumuşayana dek pişirin.
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2
Püre haline getirip ılınmaya bırakın. Püreyi yuvarlak cam bir kaseye koyun. Derin dondurucuda bir gece dinlendirin.
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3
Ertesi gün servis tabağına ters çevirip çıkarın. Kenarlarını çırpılmış krem şanti ve granül çikolata ile süsleyip servis yapın.
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