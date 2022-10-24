Tahinli Kurabiye
Pratik kurabiye tariflerine bir yenisini daha ekledik. Tahin severlerin severek yapmak isteyeceği Kolat tarifiyle evde hemen deneyebileceğiniz tahinli kurabiye tarifi
Malzemeler
Yapılışı
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1
Hamur için tüm malzemeyi hamur yoğurma kabına alın. İyice yoğurun. Toparlayıp üzerini örtün ve oda ısısında 20 dakika dinlendirin.
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2
Dinlendirdiğiniz hamurdan ceviz büyüklüğünde parçalar koparın. Avucunuzun içinde yuvarlayıp ortalarına parmağınızla hafifçe bastırarak çukur oluşturun.
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3
Bu çukurların içine tane fındık yerleştirin. Hamurları aralıklı olarak pişirme kağıdı ile kaplanmış fırın tepsisine dizin. Önceden ısıtılmış 180 derece fırında 15-20 dakika pişirin. Ilık olarak servis yapın.
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