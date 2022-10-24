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Tahinli Kurabiye

Tahinli Kurabiye
KOLAY 30 DAKİKA

Pratik kurabiye tariflerine bir yenisini daha ekledik. Tahin severlerin severek yapmak isteyeceği Kolat tarifiyle evde hemen deneyebileceğiniz tahinli kurabiye tarifi

Malzemeler

Yapılışı

Sofra’da Bu Ay

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