Keçiboynuzu Unlu Tahinli Kurabiye
Besleyici ve tok tutan keçiboynuzu unuyla hazırlanan, tahinin lezzetini içine hapseden bu kurabiye tarifi hem sağlıklı hem de nefis bir atıştırmalık!
Malzemeler
Yapılışı
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1
Bir karıştırma kabına tahini, Hindistan cevizi şekeri, zeytinyağını ve yumurtayı alın. İyice çırpın. Başka bir kapta keçiboynuzu unu, tam buğday unu, kabartma tozu ve tarçını karıştırın.
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2
Kuru malzemeleri ıslak karışıma yavaş yavaş ilave edin. Elinizle iyice yoğurun. Yoğurup hafif ele yapışan ve yumuşak kıvamlı bir hamur elde edin. Üzerine damla çikolata ekleyin ve nazikçe karıştırın.
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3
Hamurdan ceviz büyüklüğünde parçalar koparın. Elinizle şekil verin. Pişirme kağıdı serili fırın tepsisine dizin. Önceden ısıtılmış 180 derece fırında 10-12 dakika pişirin.
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4
Kenarları hafifçe kızardığında kurabiyeler pişmiş demektir. Fırın tepsisinde 5 dakika dinlendirdikten sonra servis yapın.
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