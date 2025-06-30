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Keçiboynuzu Unlu Tahinli Kurabiye

Keçiboynuzu Unlu Tahinli Kurabiye
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Besleyici ve tok tutan keçiboynuzu unuyla hazırlanan, tahinin lezzetini içine hapseden bu kurabiye tarifi hem sağlıklı hem de nefis bir atıştırmalık!

Malzemeler

Yapılışı

  • 1
    Bir karıştırma kabına tahini, Hindistan cevizi şekeri, zeytinyağını ve yumurtayı alın. İyice çırpın. Başka bir kapta keçiboynuzu unu, tam buğday unu, kabartma tozu ve tarçını karıştırın.
  • 2
    Kuru malzemeleri ıslak karışıma yavaş yavaş ilave edin. Elinizle iyice yoğurun. Yoğurup hafif ele yapışan ve yumuşak kıvamlı bir hamur elde edin. Üzerine damla çikolata ekleyin ve nazikçe karıştırın.
  • 3
    Hamurdan ceviz büyüklüğünde parçalar koparın. Elinizle şekil verin. Pişirme kağıdı serili fırın tepsisine dizin. Önceden ısıtılmış 180 derece fırında 10-12 dakika pişirin.
  • 4
    Kenarları hafifçe kızardığında kurabiyeler pişmiş demektir. Fırın tepsisinde 5 dakika dinlendirdikten sonra servis yapın.

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