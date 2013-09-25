Ispanaklı Kiş

Bu arada ıspanaklı harç için ıspanak yapraklarını yıkayıp, iyice sıkın. İncecik kıyın. 1 adet soğanı küp doğrayın ve ayçiçeği yağında soteleyin. Üzerine kıyılmış ıspanak, karabiber, tuz ve toz kırmızıbiber ilave edip suyunu çekene kadar kavurun.