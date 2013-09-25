Ispanaklı Kiş
Malzemeler
Yapılışı
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1
Unu derin bir kaba alın. Ortasını havuz gibi açıp, tereyağı, yumurta sarıları, kabartma tozu ve tuzu karıştırıp yoğurun. Yufkadan biraz kalın olacak şekilde açın.
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2
Yağlanıp unlanmış kalp şeklinde bir kalıba, kenarlarını da kaplayacak şekilde yerleştirin. Üzerine çatalla delikler açın. 180 derece fırında pembeleşene kadar pişirin.
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3
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4
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5
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