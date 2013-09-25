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Ispanaklı Kiş

Ispanaklı Kiş
ORTA

Malzemeler

Yapılışı

  • 1
    Unu derin bir kaba alın. Ortasını havuz gibi açıp, tereyağı, yumurta sarıları, kabartma tozu ve tuzu karıştırıp yoğurun. Yufkadan biraz kalın olacak şekilde açın.
  • 2
    Yağlanıp unlanmış kalp şeklinde bir kalıba, kenarlarını da kaplayacak şekilde yerleştirin. Üzerine çatalla delikler açın. 180 derece fırında pembeleşene kadar pişirin.
  • 3
    Bu arada ıspanaklı harç için ıspanak yapraklarını yıkayıp, iyice sıkın. İncecik kıyın. 1 adet soğanı küp doğrayın ve ayçiçeği yağında soteleyin. Üzerine kıyılmış ıspanak, karabiber, tuz ve toz kırmızıbiber ilave edip suyunu çekene kadar kavurun.
  • 4
    Ayrı bir yerde kiş sosunu karıştırıp, ıspanaklı malzemeye ilave edin. Bunu da kişin üzerine yayın. En üste rendelenmiş kaşar peynirini serpin. Domatesi halka biçiminde doğrayıp, kişin üzerine yerleştirin.
  • 5
    Önceden ısıtılmış 180 derece fırının üst gözünde, üzeri kızarana kadar pişirip, çıkarın.

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