Ege Otlu Tortilla Kiş
Ege otlarının tazeliğiyle buluşan tortilla tabanı, her lokmada hem pratik hem de gurme bir lezzet sunuyor: Ege Otlu Tortilla Kiş!
Malzemeler
Yapılışı
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1
Kuru domatesleri sıcak suda 10-15 dakika bekletin.
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2
Otları kaynar suda 30 saniye bekletip soğuk suya alarak blanşe edin. Süzüp kurulayın, ince doğrayın.
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3
Kuşkonmazların sert kök kısımlarını elinizle kırıp atın. Aynı kaynar suda 2 dakika bekletip soğuk suya alarak blanşe edin. Bir kısmını bütün bırakın, bir kısmını küçük halkalar şeklinde doğrayın.
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4
Orta boy bir fırın kabına tortilla'ları çiçek gibi dizerek kiş tabanı yapın.
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5
Derin bir kasede yumurtaları çırpın. Peynirleri ufalayarak ekleyin. Otları da koyup iyice çırpın. Tortilla'ların üzerine dökün. Kuru domatesleri, bütün ve
doğranmış kuşkonmazları üzerine yerleştirip çörekotu serpin.
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6
Önceden ısıtılmış 180 derece fırında 15-20 dakika pişirin. Taze nane ile sıcak servis yapın.
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