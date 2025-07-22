Tarif Ara
Öğünler Kiş Ege otlu tortilla kiş

Ege Otlu Tortilla Kiş

Ege Otlu Tortilla Kiş
ZOR 50 DAKİKA

Ege otlarının tazeliğiyle buluşan tortilla tabanı, her lokmada hem pratik hem de gurme bir lezzet sunuyor: Ege Otlu Tortilla Kiş!

Malzemeler

Yapılışı

  • 1

    Kuru domatesleri sıcak suda 10-15 dakika bekletin.

  • 2

    Otları kaynar suda 30 saniye bekletip soğuk suya alarak blanşe edin. Süzüp kurulayın, ince doğrayın.

  • 3

    Kuşkonmazların sert kök kısımlarını elinizle kırıp atın. Aynı kaynar suda 2 dakika bekletip soğuk suya alarak blanşe edin. Bir kısmını bütün bırakın, bir kısmını küçük halkalar şeklinde doğrayın.

  • 4

    Orta boy bir fırın kabına tortilla'ları çiçek gibi dizerek kiş tabanı yapın.

  • 5

    Derin bir kasede yumurtaları çırpın. Peynirleri ufalayarak ekleyin. Otları da koyup iyice çırpın. Tortilla'ların üzerine dökün. Kuru domatesleri, bütün ve
    doğranmış kuşkonmazları üzerine yerleştirip çörekotu serpin.

  • 6

    Önceden ısıtılmış 180 derece fırında 15-20 dakika pişirin. Taze nane ile sıcak servis yapın.

Sofra’da Bu Ay

  • İnci Bak’tan kabak ve patlıcanla ezber bozan tarifler
  • Şef Beyza Çevik ve Berrin Ak’tan Beş Çayı Sofraları
  • Zeynep Dinç'ten Yazı Yufkaya Saran Tarifler
ve Daha Fazlası ...

Denemeden Geçmeyin

Ispanaklı Atıştırmalık
KOLAY 20 DAKİKA

Ispanaklı Atıştırmalık

Enginarlı Kiş
ORTA

Enginarlı Kiş

Ege Otlu Kiş
ORTA

Ege Otlu Kiş

Kabaklı Kiş
KOLAY 15 DAKİKA

Kabaklı Kiş